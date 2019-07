Insolite - Ils font du paddle avec leur chien

Allez, on prend le large.

Bains-sur-Oust, France

De l'équilibre et un peu de courage. Voilà les ingrédients nécessaires pour pratiquer le cani-paddle.

"L'idée c'est de passer un bon moment avec son chien", explique Charlène, éducatrice canin, responsable de l'entreprise Cani'skol et organisatrice des sessions de cani-paddle à Bains-sur-Oust, en Ille-et-Vilaine. "Certains chiens sont plus à l'aise que d'autres. Il faut créer un vrai binôme entre le chien et son maître".

La mise à l'eau

Le paddle, c'est cette longue planche sur laquelle on peu naviguer assis ou debout avec une pagaie, en mer ou en rivière. "Ce sera une première pour moi mais aussi pour mon chien", sourit Anne.

Il faut trouver l'équilibre. © Radio France - Boris Hallier

Opération la plus délicate : la mise à l'eau. Il faut parfois insister pour que les bêtes s'installent sur la planche. Mais une fois dessus, elles ont l'air ravi.

Aurore, elle, en a déjà fait avec son toutou. "Il aime particulièrement l'eau donc il n'a pas hésité à sauter pour se baigner. Et à chaque fois je suis tombée", s'amuse-t-elle.

Le cani-paddle a tellement de succès que les deux prochaines sessions organisées par Charlène sont complètes. C'est la troisième année qu'elle organise ce genre d'activité.