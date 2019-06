INSOLITE - Ils se marient à la maison de retraite !

Martine et Jean-Pierre se sont mariés samedi à la maison de retraite de Cléguérec, près de Pontivy, dans le Morbihan. Il y a un an, ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Ils ont 62 et 69 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux !

Cléguérec, France

Ils se sont dit "oui" ... à la maison de retraite ! Martine et Jean-Pierre sont tombés amoureux il y a un an. Ils se sont rencontrés à l'EHPAD de la Belle étoile où ils vivent, à Cléguerec, près de Pontivy, dans le centre Bretagne. Et samedi, ils se sont mariés. Martine portait une robe de mariée pour la première fois de sa vie.

C'est super, c'est magnifique. Je suis très content d'être avec ma femme !" Jean-Pierre

Le coup de foudre à plus de 60 ans

"Quand on s'est connu il y a un an à l'EHPAD, ça a été le coup de foudre. J'ai rencontré Jean-Pierre ici, et on s'est aimé. On se marie parce qu'il voulait que je porte son nom" raconte Martine, dans sa robe de mariée. Et leur histoire d'amour a surpris et ému leurs proches.

Leurs proches surpris par leur histoire d'amour

Josette, la sœur de Jean-Pierre, n'en revient toujours pas. "Ça a été la grosse surprise, je n'aurais jamais pensé qu'ils se marient. C'est émouvant quand même. C'était déjà un événement qu'ils se rencontrent. Tout de suite y'a eu l'étincelle, c'est dingue à cet âge-là ! Quand j'ai prévenu la famille qu'il avait rencontré quelqu'un à l'EHPAD, c'était déjà un événement. Mais alors, qu'il se marie, tout le monde a dit, c'est pas possible ! [rires]".

La maison de retraite en ébullition

La salle à manger de la maison de retraite était méconnaissable samedi, complètement redécorée par le personnel. Après un temps de prière avec le curé de Cléguérec au sein même de l'EHPAD, Martine et Jean-Pierre se sont mariés à la mairie. Ils pourront profiter d'un petit séjour dans le Golfe du Morbihan en guise de voyage de noces.

Le "DJ - organiste" avait installé son clavier dans la maison de retraite. © Radio France - Léo Rozé