Isabelle Balkany lance une "alerte disparition" pour son chat, introuvable depuis quatre jours

Isabelle Balkany est à la recherche de Mikoko ! Une chatte au pelage roux "qui aime se balader" et qui "n'est pas revenue depuis quatre jours". L'ex-maire par intérim de Levallois-Perret a relayé son "alerte disparition" sur son compte twitter ce samedi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Isabelle Balkany semble être en vacances, avec sa famille et son mari Patrick Balkany, dans leur maison de Giverny. Dans son tweet, l'ancienne élue précise que le félin est susceptible de se trouver autour de Limetz ou de Giverny. Elle appelle les internautes à la prévenir si ils croisent la route de Mikoko. La publication a déjà été partagée des centaines de fois et allègrement commentée. Certains ne manquent pas d'ironiser sur l'actualité judiciaire du couple Balkany : "Vous avez pensé à appeler le commissariat pour qu’ils activent son bracelet électronique ?" Comprendre, le bracelet électronique du chat... Lequel évidemment n'en porte pas, mais est doté toutefois d'un collier anti-tiques. D'autres se montrent plus encourageants : "une fois mon chat est parti 10 jours, Isabelle, il est ensuite revenu (pour de vrai)".