INSOLITE : Jasmin le chat du Haut Doubs qui ne voulait pas suivre ses propriétaires en Guadeloupe

Jasmin, ce chat Ragdoll avait disparu le 1er avril à Morteau, juste avant le déménagement de ses propriétaires pour la Guadeloupe. Après une grosse mobilisation des habitants du Haut Doubs, le chat a été retrouvé et va pouvoir s'envoler pour les Antilles vendredi prochain

On connait tous des histoires de chat perdu, mais moins d'un chat du Haut-Doubs qui prend l'avion tout seul pour aller aux Antilles. C'est justement ce que va faire Jasmin, un chat de race "Ragdoll". Il avait disparu début avril à Morteau , et il va retrouver ses propriétaires qui viennent d'emménager en Guadeloupe.

Le facteur distribue 1000 flyers lors de sa tournée

Il y a trois semaines, juste avant le grand départ, "Jasmin" disparaît : c'est le drame ! Le 1er avril, ça n'est pas une blague Elodie et Paul ses propriétaires passent 5 heures dans la nuit à le chercher. Mais rien. Aucune trace du chat, d'appartement. Elodie se démène : réseaux sociaux, mairie de Morteau ... Même le facteur est mobilisé. Solidaire, le postier accepte de glisser 1000 photos, dans les boîtes aux lettres de sa tournée.

Mais voilà. Le Jour J, au moment de s'envoler pour Pointe à Pitre, Jasmin est toujours porté disparu. Avec une petite lueur d'espoir, Elodie laisse malgré tout les papiers de Jasmin à sa belle-mère, à Morteau, histoire que le chat puisse passer les contrôles vétérinaires s'il devait un jour refaire surface. Une première semaine passe sous le soleil et les cocotiers en Guadeloupe. Et là, miracle : Jasmin est retrouvé ! Grelottant et amaigri dans le jardin d'un couple de Gilley, à 15 km de Morteau.

Jasmin retrouvé grelottant et amaigri, lundi 24 avril après trois semaines de cavale

Et la mobilisation des gens du Haut Doubs continue, c'est une bénévole de la SPA qui prend en charge Jasmin. et qui le rendra à la soeur d'Elodie, parce que le monde est bien fait, elle est hôtesse de l'air sur Air Caraïbes, et c'est elle qui fera voyager Jasmin.