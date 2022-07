INSOLITE - Jean Castex sur le Tour de France à Castelnau-Magnoac ce vendredi

L'ancien Premier ministre, qui n'a plus aucune fonction politique ni mandat électoral, était de passage sur le Tour de France ce vendredi, au départ de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées. Pour le plus grand bonheur du public fan de selfies, d'autant que Jean Castex n'était pas le seul VIP.

Plutôt discret depuis son départ de Matignon en mai dernier, Jean Castex avait expliqué aspirer à une vie plus paisible. L'ancien Premier ministre ne se montre que rarement sur des évènements officiels, et uniquement sur ses terres occitanes. Le Gersois installé en pays catalan a fait le déplacement jusqu'en Astarrac-Bigorre ce vendredi 22 juillet, au départ de la 19e étape du Tour de France 2022, dans le village de Castelnau-Magnoac

Jean Castex, 57 ans, ancien maire de Prades dans Pyrénées-Orientales avant d'être Premier ministre, est avant tout un haut fonctionnaire et retrouvera une place de choix dans la fonction d'État. Sur proposition d'Emmanuel Macron, Il va bientôt prendre la tête de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, un établissement public qui finance infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires.

Mais aussi Antoine Dupont et Oli de Bigflo & Oli

Castelnau-Magnoac a eu son lot de vedettes ce vendredi, puisque France Bleu a aussi reçu l'enfant du pays, évidemment. Antoine Dupont et son frère Clément ont grandi dans ce village où leurs grands-parents avaient une grande bâtisse depuis reprise par Clément comme lieu évènementiel. Un dernier moment de détente pour le demi de mêlée international du Stade Toulousain puisque les Rouge & Noir reprennent l'entrainement ce lundi 25 juillet.

Antoine Dupont est passé par le plateau de France Bleu Occitanie. © Radio France - Alban Forlot

Également présent Oli de Bigflo et Oli, le plus jeune des frères rappeurs toulousains qui ont sorti leur dernier album en juin dernier. Olivio Ordonez était invité par Antoine Dupont qui a convié tous ses copains, Anthony Jelonch notamment, à venir festoyer à Castelnau et aider les bénévoles.

Oli a d'ailleurs annoncé en exclusivité sur France Bleu que leur nouveau clip "Le son préféré de mes potes", tourné en partie dans les locaux de France Bleu Occitanie à Toulouse où travaille l'une de leurs meilleures amies, allait sortir dans les prochains jours. Une surprise que vous réserve aussi France Bleu avec une longue interview des deux frangins des Minimes.