INSOLITE - Jeu Pokemon Go : la station France Bleu champagne-Ardenne est devenue un PokeStop

Le jeu Pokémon Go est un jeu de réalité augmentée qui se joue sur téléphone portable. La station de radio France Bleu Champagne-Ardenne est désormais visible dans le jeu. On appelle cela un PokéStop.

Le jeu Pokémon Go est un jeu de réalité augmentée qui se joue sur téléphone portable. Il est sorti en juillet 2016. Très vite, il est devenu un véritable phénomène de société. On a pu voir des jeunes se promener en ville avec leur téléphone portable devant le nez. Ils étaient à la recherche de Pokémon dans la vie réelle à travers l'écran de leur smartphone.

Car c'est tout le principe de ce jeu: le joueur doit marcher avec son téléphone pour se déplacer dans le jeu.

Ainsi, le joueur peut voir s'afficher sur l'écran de son smartphone des Pokémon, des arènes (lieux de combat de Pokémon) et des PokéStops .

La station France Bleu Champagne-Ardenne est un PokéStop

Un PokéStop est un point d'intérêt dans la vraie vie. Il peut s'agir d'un musée, d'un monument , d'un magasin et pourquoi pas d'une station de radio comme celle de France Bleu Champagne-Ardenne.

La radio France Bleu champagne ardenne dans le jeu Pokémon Go © Radio France - Xavier Collard

Tout le monde peut créer un PokéStop. Il faut cependant que le lieu ait un réel intérêt. Et ce sont les éditeurs du jeu qui en décident.

Les abords de la gare de Reims sur Pokémon Go © Radio France - Xavier Collard

Dans le jeu Pokémon Go, lorsque le joueur se trouve à Reims, on peut voir par exemple le parc Colbert qui est représenté par un grand cercle, comme c'est le cas dans la vraie vie. On observe aussi les Promenades devant la gare.

Deux jours après sa sortie en 2016, Pokémon GO était installé sur 5,16% des appareils Android aux Etats-Unis, soit deux fois plus que sur Tinder, l'application de rencontre. Le temps d'utilisation était également plus fort que ceux des applications comme Messenger, Snapchat, Instagram, ou encore WhatsApp.

Aujourd'hui, cela a bien changé mais les joueurs de Pokémon Go sont toujours bel et bien là.