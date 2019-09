INSOLITE : l'aigle porté disparu à Chauvigny est retrouvé à Civaux le jour de la rentrée !

Chauvigny, France

Les vacances auront été de courte durée pour Battle. Membre de la troupe des Géants du Ciel à Chauvigny, cet aigle bateleur au masque et aux pattes rouges s'était fait la belle jeudi lors du spectacle de rapaces en plein air. Grâce à un appel diffusé sur les réseaux sociaux, il a été retrouvé ce lundi du côté de Civaux. C'est un couple, Flora et Pascal, habitants Lussac-les-Châteaux, qui ont aperçu l'oiseau sur une route et contacté la société chauvinoise.

"D'un seul coup, nous avons vu un aigle se poser devant nous sur la route, il a une envergure assez impressionnante, ce n'est clairement pas un corbeau, nous avons tout de suite appelé les Géants du Ciel tout excités de pouvoir rendre service !" - Flora et Pascal

"On est soulagés d'avoir récupéré notre aigle"

Suite à la disparition de Battle jeudi, les responsables des Géants du Ciel avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver l'aigle. "C'est la première fois qu'il disparaît, il a pris très grosse thermique, il est pucé et bagué, si vous l'avez aperçu, merci de nous contacter", disait le message diffusé sur Facebook. Directeur du spectacle, Simon Thuriet confie son soulagement après le coup de téléphone de Flora et Pascal.

"L'aigle est en bonne santé, il n'a pas perdu une plume, pour nous comme pour lui, c'est un énorme soulagement, c'est un aigle que j'ai depuis 15 ans, et je commençais à être vraiment inquiet car ce sont des animaux qui sont nés en captivité. Ils ont le gîte et le couvert et quand ils s'éloignent de leur territoire, cela peut devenir et compliqué et dangereux" - Simon Thuriet, directeur des Géants du Ciel

Après avoir retrouvé son perchoir, Battle va profiter de quelques jours de repos "pour se remettre de ses émotions" avant le prochain spectacle de mercredi. D'ici là, l'aigle pourra raconter à la femelle avec qui il partage sa vie ses dernières aventures.