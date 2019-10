INSOLITE - Un Alsacien crée un sosie de Jean-Jacques Goldman ... en Lego !

Strasbourg, France

Tout commence il y a une quinzaine d'années, lorsque Jean-Jacques Goldman décide d'arrêter la scène. "Je me suis dit, que va-t-on faire sans lui ? C'est comme ça que l'idée m'est venue de créer Lego Goldman", explique Jérôme Kloepfer, alias Kloou. Le Strasbourgeois n'a pas fait les choses à moitié : en plus de créer "l'alter-Lego" de l'artiste et une salle de concert - en Lego -, il a aussi "imprimé des faux billets de concert, des affiches ..." pour revivre le dernier passage sur scène du chanteur, en 2002.

Kloou a même invité le véritable Jean-Jacques Goldman à ce "concert en Lego" ! "Il m'a très gentiment répondu", sourit Kloou. Depuis, l'ancienne star des Enfoirés reçoit de temps en temps des nouvelles de son sosie. Kloou a même reçu un selfie du chanteur et de sa figurine ... "C'était un cadeau de Noël parfait", précise-t-il.

Jean-Jacques Goldman avec Lego Goldman. - Kloou - www.quandlabriqueestbonne.fr

C'est surtout grâce à un clip que Lego Goldman s'est fait connaître. Baptisé "Envole Môa" et réalisé par Maxime Marion, il cumule aujourd'hui près de 55 000 vues sur YouTube. Il n'y a pas d'autre clip prévu pour l'instant, mais Kloou est déjà partant pour retenter l'expérience avec le vidéaste Maxime Marion. En attendant, il alimente le site internet dédié à Lego Goldman.