L'apnéiste niçois, Arthur Guérin-Boëri en route vers un record sous la glace

En ces temps confinés, Arthur Guérin-Boëri nous fait voyager et rêver. Le Niçois de 36 ans, quintuple champion du monde d'apnée dynamique (apnée à l'horizontale et pas en profondeur) se lance ce jeudi, en Finlande, un nouveau défi : nager dans une eau à deux degrés, dans le lac finlandais de Sonnanen, au nord d'Helsinki. L'apnéiste veut faire 120 mètres en brasse sous la glace avec une combinaison de deux millimètres.

C'est une démarche personnelle de dépassement de soi, de travail sur l'acclimatation au froid et la prise de risque

Arthur Guérin-Boëri a déjà réalisé un précédent record dans ce lac finlandais. En mars 2017, il a nagé 175 mètres en apnée avec monopalme et combinaison de cinq millimètres. Cette fois-ci, il se lance avec une combinaison toute fine, avec une couche de 50 centimètres de glace au-dessus de sa tête. Des trous à intervalle régulier ont été réalisés dans la glace pour permettre au Niçois de s'échapper en cas de problème. Pour ce défi, Arthur Guérin-Boëri est épaulé par une quinzaine de personnes qui sont venues avec lui en Finlande.

Un défi pensé depuis deux ans

Arthur Guérin-Boëri se prépare depuis deux ans pour son défi sous la glace. "C'est un engagement sportif, avec des entraînements d'apnée, c'est aussi un travail d'acclimatation au froid. Et un travail, de chef d'entreprise pour organiser l'expédition, faire la communication, trouver des sponsors" explique le Niçois.

Des entraînements dans un lac gelé du Mercantour

Pour s'acclimater au froid, Arthur Guérin-Boëri a nagé dans le canal de l'Ourcq en plein hiver à Paris, il a aussi plongé dans la rade de Villefranche-sur-Mer et également au large de Coco-Beach à Nice. Le Niçois s'est aussi entraîné cet hiver dans le lac gelé de Saint-Grat dans la vallée de la Gordolasque, au dessus de Belvédère, dans une eau à deux degrés comme en Finlande explique l'apnéiste. Arthur Guérin-Boëri a aussi travaillé sa résistance au froid en nageant dans le fleuve côtier, le Loup. Aujourd'hui, il vante même les bienfaits de l'eau gelée. "Je n'ai pas eu de rhume cet hiver, c'est très bon pour la santé, l'eau glacée" explique l'apnéiste niçois.

Un parcours atypique

Avant d'enchaîner les records d'apnée en piscine, Arthur Guérin-Boëri a été chauffeur de luxe pour les grands hôtels parisiens comme Le Crillon. "J'étais chauffeur de grande remise " explique le Niçois. Il se rêvait aussi, chanteur et musicien. "Mais pour l'instant, ça n'a pas abouti" souligne avec le sourire l'apnéiste. Arthur Guérin-Boëri a fait une école d'ingénieur du son. Il a découvert, l'apnée il y a seulement dix ans, à l'âge de 26 ans. Il avait envie de faire du sport, et s'est inscrit dans un club d'apnée. Sa volonté et son physique , lui ont ensuite permis d'enchaîner les titres. Arthur Guérin-Boëri a vécu de nombreuses années en région parisienne avant de revenir s'installer à Nice.

Après ce record en Finlande, Arthur Guérin-Boëri plongera en slip de bain cette fois-ci dans un lac gelé du Canada en 2022, pour établir là encore un nouveau record en apnée sous la glace.