Insolite : l'homme qui voulait offrir des cadeaux aux habitants de Vouzy dans la Marne

Depuis quelques jours, des habitants de Vouzy étaient destinataires de colis "surprises". Sur sa page facebook, l'expéditeur révèle son identité et fait ses excuses à ceux qui ont pu s'en inquiéter.

Le mystère est désormais levé. Ce mercredi 3 février, France 3 Champagne-Ardenne racontait cette étrange affaire, plusieurs habitants de Vouzy, dans la Marne, étant destinataires de colis "surprises". Serviettes de toilettes pour l'une, un livre pour l'autre ou encore des graines, le tout accompagné d'un petit mot sur lequel est écrit "Vouzy êtes". L'expéditeur a fait causer dans le village et semé l'émoi , jusqu'au maire de la commune de 292 habitants qui a décidé d'aller porter plainte auprès de la gendarmerie. Blague ou escroquerie, les villageois doutaient et voulaient en avoir le coeur net. Finalement, l'expéditeur a levé lui-même son identité, les doutes et a publié une vidéo d'excuses sur sa page facebook. Clément Frère, un enfant du village qui habite Reims aujourd'hui voulait juste faire plaisir dit-il.

1000 excuses

"On arrête . Pardon, je suis navré, je ne pensais pas que ça allait faire peur " explique Clément Frère dans sa vidéo. Il se présente comme initiateur du projet . "Je voulais faire le bien "dit-il en présentant une bible sur la vidéo. Au risque de passer pour un illuminé. Il dit promettre d'arrêter d'envoyer des cadeaux tout en expliquant que les derniers envois sont encore en transit, des arbres fruitiers, une vingtaine d'arbres fruitiers qui devraient prochainement arriver à Vouzy. Mais on ne sait pas chez qui.