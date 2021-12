INSOLITE - L'Isérois Clément Huber, candidat à l'Agence Spatiale Européenne, se rapproche des étoiles

Du haut de ses 29 ans, l'Isérois Clément Huber est sur le point de toucher du bout des doigts son rêve. Des étoiles plein les yeux (pour le moment, avant peut-être de les côtoyer), avant l'été, il décide de candidater auprès de l'Agence Spatiale Européenne pour tenter de devenir le nouveau Thomas Pesquet. En septembre dernier, il reçoit une réponse : il ira à la prochaine étape. Clément vient tout juste de rentrer d'Hambourg où il a passé les tests psychotechniques. Il partage avec nous la suite de son aventure.

"Je n'ai pas forcément trop les caractéristiques d'un singe savant. Or, c'est un peu ce qu'il faut aussi pour réussir les tests psychotechniques."

Clément Huber nous raconte comment il a vécu la deuxième étape pour devenir astronaute Copier

C'est seul qu'il est parti en Allemagne passer ces tests. Il a pu y rencontrer une quinzaine d'autres candidats. "C'était très sympa de pouvoir échanger et rencontrer d'autres personnes avec des parcours assez riches", nous confie-t-il, "Tout ça, dans une bonne ambiance, encore très conviviale". Au départ, on comptait quelques 1500 candidats ; au terme de cette deuxième phase de tests, quelques 300 candidats devraient être encore présents d'ici quelques semaines. Après des mois de préparation, Clément se sent plutôt confiant, même s'il avoue ne pas maîtriser "la performance des autres candidats, ni tout à fait les critères de sélection".

"J'ai bon espoir de figurer parmi les heureux élus pour la prochaine étape."

L'Isérois aura la réponse fin janvier 2022. En attendant, il compte bien profiter des fêtes de fin d'année avec sa famille. "Je vais commencer par me relaxer pour les fêtes et ensuite dès le début de l'année prochaine, me préparer pour l'étape suivante même sans avoir la réponse". Rendez-vous dans quelques semaines... On croise les doigts !