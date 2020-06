Insolite : la balise d'un requin du Groenland retrouvé dans la Manche

Le requin lui - rassurez vous - n'est pas dans les eaux de la Manche ! Il a perdu sa balise dans les eaux du Groenland, et elle a parcouru 5000 kilomètres en 5 ans pour dériver jusqu'à chez nous dans la Manche, un petit miracle ! C'est Anthony Hannock qui l'a retrouvée avec sa fille lors d'une promenade sur la plage dans le havre de Gefosses, sur la côte ouest de la Manche, où ce garde du littoral de Lessay a quelques brebis.

Un mâle de 2,39 mètres

Il a tout de suite reconnu une balise et a mené son enquête pour finalement remonter -grâce à une adresse mail sur l'appareil- jusqu'au professeur de l'université de Windsor en Ontario au Canada , qui a taggé le requin dans des terres reculées.

La balise a été posée sur le requin dans un fjord de l'Arctique, en 2015 © Radio France -

"_La balise a été posée au Canada dans un fjord arctique très reculé où vit encore une communauté Inuit_, dans les terres les plus extrêmes où vivent encore des populations. L'animal est un mâle qui mesurait 2 mètres 39 en 2015. Il a gardé la balise 3 mois et puis l'a perdue. " explique Anthony Hannock qui a donc croisé la balise. Mais pas le requin carnivore. L'un des plus impressionnant : c'est le plus grand après le requin blanc - il peut atteindre 7 mètres - et il vit le plus longtemps, jusqu'à 500 ans. " On ne sait pas si le requin est vivant, mais il n'aurait pas survécu dans nos eaux, trop chaudes. Il vit dans des eaux entre 7 et 9 degrés, et 12 degrés maximum"

Des balises que l'on retrouve très rarement

On ne va donc pas croiser ce géant du Groenland par chez nous mais on pourra mieux comprendre cette espèce encore méconnue grâce à la balise, une des rares retrouvées.

"C'est mieux qu'une bouteilles à la mer" dit Anthony.

Elle va permettre de collecter des données de profondeur, de température, de luminosité et on saura à quelle profondeur le requin a évolué, données précieuses pour la recherche.

La balise va être renvoyée au Canada, à l'université de Windsor, sous haute protection. Il n'est pas question de perdre à nouveau sa trace après tout ce chemin.