INSOLITE - La carte de vœux 2020 de l'ASNL emmène ses supporters au cimetière

Nancy, France

C'est une histoire de GPS mal réglé. Dans sa carte de vœux électronique, le club de Nancy s'adresse aux supporters pour leur souhaiter une bonne année 2020. Juste en dessous, une carte de la ville est dessinée. On peut y voir une flèche pointée sur le stade Marcel-Picot ainsi que ses coordonnées GPS. Mais en vérifiant ces coordonnées, on ne tombe pas sur les tribunes de l'ASNL, mais à cinq kilomètres de là : juste en face du... cimetière du Sud, principal cimetière de la ville. "Votre place est ici," ajoute le club.

Il n'en fallait pas moins pour enflammer la toile. Après avoir repéré l'erreur, le compte twitter "ASNL Story" fait le buzz et les fans de foot s'en donnent à cœur joie dans les commentaires. "Ça commence fort cette année." "Le but est vide et ça tire à côté." Ou encore "le stagiaire messin est un génie", référence au club rival de l'ASNL, évidemment. La revue So Foot, référence pour les amateurs, a également repris cette histoire sur son site.

Quand certains adressent leurs condoléances ironiques, d'autres prédisent un sombre avenir sportif. "Ça sent le sapin et une fin de saison six pieds sous terre," ajoute cet Internaute. Même si le club est passé tout prêt de la relégation l'an dernier, l'ASNL espère tout de même beaucoup mieux pour cette deuxième partie de saison en visant le haut de tableau.

La carte de vœux 2020 a été enlevée du site de l'ASNL ce jeudi soir. Le club a communiqué peu avant 20h sur son compte Twitter pour "rassurer ses abonnés et ses partenaires." Selon ce tweet : "la carte de vœux publiée mardi soir était une maquette électronique. Lors de sa création, le stade a été déplacé sur le plan et ses coordonnées GPS ont été de fait modifiées."

L'ASNL assure qu'une nouvelle carte sera envoyée dans les prochains jours avec, cette fois, les bonnes coordonnées.