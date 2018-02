Pendant 16 ans, David Pujadas a présenté le journal de 20 heures de France 2. Chaque soir, le journaliste se devait d'être impeccable pour se présenter devant les téléspectateurs. Sa coupe de cheveux a été très observée et souvent commentée. Dans une interview au site Konbini ce mercredi 31 janvier, celui qui anime désormais une émission sur LCI s'est confié sur une mésaventure qui lui est arrivé en Périgord.

Contraint de porter une perruque

David Pujadas raconte qu'il y a quelques années, après les vacances d'été et avant la reprise, il s'est rendu chez un coiffeur en Dordogne. "Ce n'était pas mon coiffeur habituel et quand je me suis réveillé j'ai ouvert les yeux je me suis rendu compte qu'il m'avait tondu. Ce n'était même pas pour faire l'armée. Panique général, quand je suis rentré à Paris je me suis dit qu'il fallait que j'achète une perruque," s'amuse aujourd'hui le présentateur. Pendant 15 jours David Pujadas a présenté le journal avec une perruque. "Personne ne s'est rendu compte de rien jusqu'à ce que Voici découvre le pot aux roses. Peut-être qu'une maquilleuse avait vendu la mèche." L'histoire ne dit pas qui était ce coiffeur, peut-être un ami de PPDA ?!

Regardez l'extrait de la vidéo du site Konbini ( à partir de 40 secondes)