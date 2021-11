INSOLITE : La course la plus longue d'un UBER en France : Marseille - Plumieux (Bretagne ), 1 129 km

Pour ses dix ans, la plateforme Uber, de mise en relation entre des chauffeurs et des particuliers vient de dévoiler une liste de records, parmi les plus insolites, on retient la course la plus longue : 1 129 kilomètres entre...Marseille et Plumieux en Bretagne. Une course qui couté 1 607,91 euros.

Il y a toujours des chiffres que l'on retient, des trajets plus insolites que d'autres. La plateforme Uber qui met en relation des chauffeurs avec des particuliers vient de publier une liste de ses courses les plus marquantes. Parmi celle-ci il y a la course la plus longue, il s'agit d'un trajet Marseille - Plumieux dans les Côtes-d'Armor en Bretagne : 1 129 kilomètres parcourus pour le prix de 1 607,91. Uber précise que cette course a été réalisée le 30 mai 2020 peu de temps après le 1er confinement.

Le plus grand nombre de courses réalisées en un jour sur Uber s’est élevé à 301 337. Il s’agissait du réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2019. Lancée il y a dix ans en France, l’application Uber a assuré depuis 350 millions de trajets, attirant une clientèle jeune et plutôt féminine. Uber est désormais présente dans plus de 10 000 villes dans le monde