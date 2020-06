INSOLITE - La famille s'agrandit au parc animalier d'Auvergne avec la naissance d'un cerf de Thorold

Décidément la fin du printemps est fertile et les naissances s'enchaînent au parc animalier d'Auvergne à Ardes-sur-Couze dans le Puy-de-Dôme. Dernier né en date : un bébé cerf de Thorold ! La maman Laïa a donné naissance à son petit le 8 juin dernier et tous deux sont en pleine forme. Cet heureux événement est inédit en France puisque nous sommes le seul parc à héberger cette espèce vulnérable.

Ainsi, c’est la toute première naissance en France d’un cerf Thorold et la première en Europe pour l’année 2020. Une excellente nouvelle d’autant que cette espèce est encore trop souvent braconnée pour sa ramure dans son pays d’origine, la Chine. Malgré son nom et son apparence, le cerf de Thorold n’est peut être pas un cerf. Certains scientifiques pensent en réalité qu’il appartiendrait au genre Prezwalskium dont il est l’unique représentant.

Espèce classée vulnérable

Robuste animal de 1m20 de haut et d’environ deux mètres de long, le cerf de Thorold vit principalement sur le plateau Tibétain (centre-ouest de la Chine), jusqu’à 5.000 mètres d’altitude. Afin de faire face au froid extrême de son milieu, il possède un épais et long pelage. Il est herbivore et se nourrit de feuilles, de graminées, d’herbes et de lichens qu’il trouve dans les forêts et montagnes de haute altitude, où il apprécie vivre.

En déclin depuis les années 1960 à cause de la chasse, il est aujourd’hui classé espèce vulnérable, selon l’International Union for Conservation of Nature. On estime qu’il reste seulement 7.000 cerfs de Thorold à l’état sauvage.