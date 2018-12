INSOLITE - La gare de Metz, élue la plus belle de France en 2017, remet son titre en jeu

Metz, France

Quelle est la plus belle gare de France ? Metz, vainqueur l'an passé, remet son titre en jeu. La gare mosellane, construite par les allemands durant la 1ère annexion et inaugurée en 1908, affronte en finale celle de Limoges. Ce concours est organisé par la SNCF, via sa filiale " Gares et Connexions ". Les votes se déroulent sur Facebook et se termineront ce vendredi à midi.

Quelles retombées ?

Et pour prolonger un an de plus, cet instant de fierté avec la gare de Metz, il faut cliquer sur le petit cœur de la page Facebook de Gares et Connexions, l'organisateur de concours.veulent que Metz conserve ce titre, car il a eu pendant quelques semaines, un effet positif sur la fréquentation de cette brasserie.

On a eu des retombées pour le restaurant, des touristes venus par curiosité qui voulaient manger en terrasse ou près des fenêtres pour contempler la gare de Metz et en apprendre un peu sur son histoire"

Les retombées médiatiques, elles, ont été plus importantes, avec de nombreuses demandes de reportages. Les visites de l'édifice lors des Journées Européennes du Patrimoine ont remporté aussi un franc succès.

Pour l'adjoint au maire, en charge des quartiers, Thomas Scuderi, l'impact est aussi symbolique.

