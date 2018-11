INSOLITE - La gendarmerie de Dordogne organise un Escape Game

Périgueux, France

La gendarmerie nationale de Dordogne veut fêter en grandes pompes son 20.000 ème "fan" sur sa page Facebook, créée en octobre 2013. Pour cela, elle a eu une idée originale : organiser un Escape Game, c'est-à-dire un jeu de piste grandeur nature, vendredi 23 novembre à Périgueux. Les participants pourront ainsi se mettre dans la peau des enquêteurs de la gendarmerie.

Ce sera le 23 novembre à Périgueux

La gendarmerie va "former deux équipes de cinq "enquêteurs" qui devront utiliser - en moins d'une heure - tous les moyens mis à disposition des gendarmes de la Dordogne, pour mener à bien leurs investigations judiciaires et élucider leur enquête : ces deux Escape Game auront lieu à 15 heures puis à 18 heures, ce 23 novembre, au sein de la caserne de la gendarmerie à Périgueux.

Les participants à cet Escape Game seront tirés au sort après inscription sur Facebook

Pour participer, "c'est simple", précise la gendarmerie, "il faut avoir plus de 12 ans, et s'inscrire au tirage au sort sur la page Facebook des gendarmes." Le 15 novembre, dix personnes seront donc sélectionnées par le hasard, et seront invitées pour cette enquête pas comme les autres : "on aura une pièce aménagée en scène de crime avec une énigme à résoudre, soit retrouver un corps, soit essayer de trouver un coupable", précise le patron de la gendarmerie en Dordogne, le colonel Lionel Nicot, "en utilisant les moyens de la gendarmerie, comme la police technique et scientifique, l'étude de la téléphonie ou des ordinateurs, le chien si on a quelqu'un à rechercher, le peloton d'intervention si on a une interpellation ou une investigation à effectuer dans un bâtiment"

Résoudre une enquête judiciaire en une heure

Le colonel Nicot poursuit : "les participants vont "se mettre" dans la contre-enquête des gendarmes : dans un Escape Game, il faut trouver la solution en moins d'une heure et déterminer si la personne en garde à vue est vraiment le coupable. Notre but, c'est de montrer toute la difficulté d'une enquête judiciaire, à effectuer sans avoir forcément besoin de l'aveu de la personne."