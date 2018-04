Château-d'Olonne, France

De loin c'est un OFNI (Objet Flottant Non Identifié). De près c'est un tout petit bateau, de la taille d'une grosse maquette. En fait un bateau expérimental. Sur sa coque, un nom : DCA Eagles II. Il n'en faut pas plus pour remonter sa trace.

De la Floride jusqu'à la Vendée

La petite embarcation est partie de Pompano Beach en Floride en juillet 2017, 267 jours avant d'atteindre une petite crique en Vendée près des Sables d'Olonne. Elle a été lancée à l'eau par des étudiants dans le cadre d'un programme pédagogique. Le but : explorer les phénomènes océaniques, les courants, les vents.

Équipé d'un GPS le mini-voilier a été suivi à la trace. La carte de son parcours est accessible sur le site internet "Educational Passages". Le trait est rose et loin d'être linéaire. On imagine le petit bateau porté par les courants faisant de vastes cercles dans l'eau... avançant le reste du temps avec un cap nord-est et échouant 7 100 kilomètres plus loin.

Attente de la réponse des Américains

Les pompiers viennent d'avoir l'autorisation de la gendarmerie maritime de faire ce que bon leur semble avec le petit bateau. S'en débarrasser ou le stocker dans l'attente de la venue des propriétaires ? Ils attendent la réponse des Américains. Ils échangent avec eux par mail.