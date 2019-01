Insolite : la lettre d'une dame de 97 ans émeut la police nationale de Haute-Loire

Le Puy-en-Velay, France

Une belle histoire en ce début d'année. La police de haute-Loire a reçu ce vendredi 4 janvier une carte de vœux un peu particulière. Une Ponote de 97 ans a envoyé au commissariat du Puy en Velay une lettre manuscrite accompagnée d'un chèque pour les Orphelins de la Police.

@PoliceNat43 remercie cette Ponote de 97 ans (pardon pour cette indélicatesse) dont la lettre nous a bouleversé par sa bienveillance (sa clairvoyance 🤔) et aussi sa tendresse. Nous irons lui remettre le reçu pour le don aux Orphelins de la Police qui accompagnait son mot.💙💟❤️ pic.twitter.com/I4XsMTW2yL — Police nationale 43 (@PoliceNat43) January 3, 2019

"Ce qui nous touche c'est que les vœux souvent ce sont des cartes pré-écrites et là c'est quelqu'un qui a pris le temps de nous écrire. On sent que c'est que cette personne nous connait et a envie de nous soutenir" raconte Eric Cluzeau, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Loire.

Il a immédiatement publié la lettre sur le compte Twitter de la police nationale 43. La vieille dame explique soutenir les policiers dans cette période marquée par les manifestations des gilets jaunes.

_Le commissariat a vécu des moments difficiles ces derniers temps. C'est une personne qui a vécu la deuxième guerre mondiale et mai 68 et comme témoin elle explique que ce que l'on connait aujourd'hui est d'un degré au dessu_s.-- Eric Cluzeau, commissaire.

Un chèque a aussi été remis aux Orphelins de la Police : "nous qui sommes parents ça nous touche particulièrement, elle a touché la corde sensible" ajoute le commissaire.