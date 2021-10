INSOLITE : la magie Harry Potter continue d'opérer à Dijon

C'était LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de la série Harry Potter. L'un de ses acteurs, Devon Murray, passait la journée de ce samedi dans la boutique "L'échoppe magique" spécialisée dans la vente de produits dérivés "Harry Potter". Seamus Finnigan n'a même pas eu besoin d'avoir recours à sa baguette magique pour déplacer les foules. Les fans ont fait la queue toute la journée pour rencontrer ce personnage, cette fois bien réel.

L'impressionnante file d'attente devant la boutique © Radio France - Christophe Tourné

Dix ans après, l'univers de la série fascine toujours autant

Pour les fans, le temps semble s'être figé dans l'univers de la série. Les huit films et les livres remportent autant de succès et même si les acteurs ont vieilli au fil de la saga, c'est justement ce qui plaît au adeptes d'Harry Potter. "Cela permet de s'identifier à eux et même de retrouver des bouts de notre propre vie" explique Matthieu, qui vient tout juste d'avoir 25 ans et pour qui cette rencontre avec un acteur de la série est l'un des plus beaux cadeaux. Matthieu parle aussi l'anglais et il a donc pu échanger quelques mots avec Devon Murray et obtenir une belle dédicace sur l'un de ses propres livres amené pour l'occasion.

Matthieu montre fièrement la dédicace signée par Devon Murray © Radio France - Christophe Tourné

Plus de 300 inscrits pour rencontrer l'acteur

Etant donné les contraintes sanitaires et la taille de la boutique, pour rencontrer Devon Murray, il fallait s'inscrire par avance auprès de l'Echoppe Magique. Au cours de la journée, plus de trois personnes ont défilé en attendant patiemment leur tour. Il fallait en moyenne, près de trois quarts d'heure d'attente. "On a du élargir les horaires pour répondre à la demande et on s'attendait vraiment à une forte affluence" explique le gérant de la boutique, Maxime Michel.

Maxime Michel, le gérant de la boutique, vérifiait les inscriptions avant de laisser entrer les fans © Radio France - Christophe Tourné

Un acteur très humble

Devon Murray pourrait avoir la tête grosse comme une citrouille face à cet engouement des fans dijonnais. Mais, c'est sans doute aussi ce qui rend la saga encore plus magique, non seulement, il accueille chaque personne avec un petit mot et un sourire, mais il explique ne pas être une célébrité. Pour lui, ce succès, c'est seulement celui des films dans lesquels il a eu la chance de jouer.

Devon Murray en pleine séance de dédicace © Radio France - Christophe Tourné