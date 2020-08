La nouvelle maire de Poitiers fait beaucoup parler d'elle : après la pratique du vélo Léonore Moncond'huy va faire du basket de rue. Tout est parti d'un pari sur tweeter. Elle n'y croyait pas, maintenant elle va devoir enfiler short et baskets pour participer à un tournoi !

INSOLITE : la Maire de Poitiers lance un pari et disputera un tournoi de basket de rue

La Maire de Poitiers décidément bouleverse les codes et apporte un vent de fraîcheur sur la ville. Tout est parti d'un pari entre Léonore Moncond'huy et son entourage à propos de la tenue de l' Urban PB qui se tiendra au Jardin des Plantes le week-end du 5-6 septembre, un tournoi de basket de rue, ouvert au grand public.

Répondant à son entourage, la maire de Poitiers a dit chiche pour participer à cette compétition de basket 3X3 à condition que son tweet atteigne les 1.000 likes et qu'Evan Fournier retweet également.

L'ancien joueur du Poitiers Basket 86 et aujourd'hui star du basket NBA aux Etats-Unis, ne s'est pas fait prier et n'a pas manqué de répondre à l'appel en retweetant et appelant ses + de 200.000 folowers à aimer le tweet de la maire de Poitiers.

Rendez-vous maintenant pour la Maire de Poitiers à la rentrée en short et en baskets !