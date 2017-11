INSOLITE— la mairie de Gelos fait enlever un panneau étrange

Depuis quelques années ce panneau interdit de promener plus d'un chien par personne dans le Prado, la plaine des sports de la commune. La mairie a décidé de le faire enlever.

La mairie de Gelos va bientôt enlever un panneau pour le moins insolite. Il est encore pour quelques jours à une des entrées du Prado, la plaine des sports de Gelos le long du gave. C'est un panneau qui demande de tenir son chien laisse. C'est classique mais ce panneau précise "un seul chien par personne". Le maire, Pascal Mora nous a dit qu'il a eu des remontées de gelosiens insatisfaits. Ce panneau est un héritage de l'ancienne municipalité. En tous cas il ne va pas manquer à ces dames qui ont l'habitude de promener leurs chiens au Prado.

Je trouve pas ça normal. Des fois j'en garde à des amis et je peux en avoir deux. Ca remonte au temps où des SDF se promenaient dans le secteurs et ils avaient 3 ou 4 chiens en liberté. Je le fait garder par un pet sitting, et des fois elle en a plusieurs à promener. Pour elle c'est un problème—des propriétaires de chiens