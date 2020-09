INSOLITE - La Mayenne version reggae pour redorer l'image du département écornée par la crise sanitaire

Deux groupes de reggae et de world music déclarent leur amour à la Mayenne. Le collectif Team Peace et Badegna Foli viennent de créer une chanson dédiée au département, intitulée "Ma petite Mayenne" et de réaliser un clip. Manière de redorer l'image du 53 écornée cet été, pendant la crise de la Covid 19 : "àrebrousse-poils des délires identitaires et des stigmatisations sanitaires, on a choisi de présenter en musique une Mayenne ouverte et accueillante" expliquent les deux chanteurs qui nous proposent de les suivre à vélo à travers le département pour nous faire découvrir les plus beau lieux, la nature, le patrimoine, les paysages agricoles et urbains mayennais.

