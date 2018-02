Poitiers, France

Les communicants du PB 86 espèrent bien faire parler d'eux avec cette nouvelle campagne de communication.

Quand les joueurs se prêtent au jeu - PB 86

L'équipe de communication du club poitevin l'a toujours revendiqué et assumé :" le spectacle au basket c'est sur le parquet mais aussi dans la salle, avant, pendant et après le match".

le vendredi c'est Koh Lanta et samedi The Voice

Cette fois ci, les communicants du club mettent en scène les joueurs à travers des affiches de cinéma ou de programmes télé, le club poitevin souhaite donc attirer vers lui de nouveaux curieux, afin de leurs faire découvrir son spectacle et son ambiance. "Nous avons toujours été dans cet esprit là, reconnait Adrien Tallec en charge de la communication du club "mettre en scène nos joueurs de façon décalée dans l'idée de ramener un nouveau type de public et donc d'attaquer les autres concurrents qu'on peut avoir un soir de match, le vendredi c'est Koh Lanta et samedi The Voice".

S'attaquer au public du musée aussi - PB 86