Insolite : la pêche à la sardine interdite dans une commune corrézienne, en clin d'œil à Patrick Sébastien

On pourrait croire à un poisson d'avril, mais c'est bien réel : le 7 et 8 juillet la pêche à la sardine sera interdite à Malemort, lors du Festi'Malemort. Le maire de la commune corrézienne, habitué des actions insolites, a rédigé un arrêté municipal en bonne et due forme, pour stipuler expressément que la "pêche à la sardine dans la rivière Corrèze compromettrait le bon déroulement de ces festivités". Une touche d'humour inspirée par l'un des artistes qui se produira au Festival, puisque Patrick Sébastien, auteur et interprète de la chanson "Les sardines", sera sur scène le 8 juillet.

Des arrêtés précédents pour s'assurer du beau temps à Malemort

Le maire de Malemort n'en est pas à son coup d'essai avec ce type d'arrêté. L'an dernier pour ce même festival, Laurent Darthou avait pris un arrêté interdisant la pluie et les nuages "de 18 heures à 2 heures du matin pour profiter pleinement" des deux soirées musicales. Début 2022, il avait aussi fait adopter une motion "afin d’exiger la présence du soleil pour le carnaval de sa commune", organisé début mars.

Voilà donc cette fois l'interdiction de la pêche à la sardine. L'arrêté rappelle quand même que "les omegas 3 des sardines serrées au fond d'une boîte ont de nombreux bienfaits et qu'ils contribuent au bon fonctionnement de notre métabolisme". Il fallait donc un arrêté pour les préserver !