INSOLITE -| La proposition stupéfiante (et très drôle) des gendarmes de l'Ardèche

Le post a déjà été vu plus de 33.000 fois en moins de 24 heures et il fait beaucoup rire les internautes : "Vous avez récemment fait l’acquisition d’un peu de marijuana ? Vous avez des doutes sur le fait qu’elle puisse être contaminée par le Coronavirus Covid-19 ? Présentez-vous à la brigade de votre lieu de domicile, on testera votre marchandise."

La gendarmerie de l'Ardèche ne manque pas d'humour et propose même dans son message de rencontrer le fournisseur de la marchandise avant de s'occuper du reste ! Pas sûr que les consommateurs suivent ces préconisations...