Insolite : un castor relâché après avoir été recueilli par une famille au bord de la Sioule

Le rongeur malade et amaigri a été découvert par une famille résidant à Bayet dans l'Allier. Après un mois et demi de soins au sein de l'association "Panse-Bêtes" à Chamalières, le castor a été relâché chez lui ce vendredi sur le bord de la Sioule.

C'est un sauvetage peu commun. Un castor a été réintroduit dans son habitat naturel dans l'Allier après avoir été soigné dans le Puy-de-Dôme. Une chaine de solidarité rendue possible grâce à la vigilance de la famille Chabrier (qui produit des fleurs séchées), dont la maison est située en bordure de Sioule sur la commune de Bayet, au nord-ouest de Vichy. L'animal visiblement faible a été recueilli il y a un mois et demi. Après avoir passé quelques jours dans sa famille d'accueil, des spécialistes de la faune sauvage ont été sollicités et ont pris le relais pour le sauver.

Le castor a été relâché vendredi en bord de Sioule - @ Panse-Bêtes

Le castor a pris la direction de Chamalières où il a été soigné pendant six semaines par l'association "Panse-Bêtes", structure régionale spécialisée dans la sauvegarde des mammifères en Auvergne. Le jeune mâle, malade (peut-être par une intoxication ou une bactérie) a repris quelques kilos. Idéal pour reprendre sa liberté avec l'arrivée du printemps. Il a donc été relâché ce vendredi en présence de trois agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de deux membres de l'association "Panse-Bêtes" et sous les yeux de la famille Chabrier, très émue.

La famille Chabrier assiste au lâcher du castor avec l'ONCFS - @ Panse-Bêtes

Si la présence du castor en Auvergne est avérée, il est très difficile d'en évaluer la population. L'animal est très discret et a surtout une activité nocturne. Les grands cours d'eau, comme l'Allier, la Sioule ou la Loire, sont propices à son implantation. "on peut déduire sa présence par le biais d'indices comme son habitat, mais le castor est difficile à observer, il est donc impossible de quantifier le nombre de castors en Auvergne", observe Laurent Longchambon, naturaliste, et président de l'association "Panse-Bêtes". Une chose est sûre, le sauvetage d'un castor est une opération très peu commune. Le "miraculé de Bayet" doit une fière chandelle à ses voisins humains. C'est suffisamment rare pour être souligner.

Si vous êtes amené à découvrir un mammifère blessé ou malade, vous pouvez contacter en urgence le 06.46.62.36.89 ou écrire par mail à l'association : pansebetes@gmail.com