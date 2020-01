INSOLITE : le bain solitaire d'un jeune aixois dans le lac du Bourget

Chacun sa façon de fêter la nouvelle année ! Pour Adrien, un habitant d'Aix-les-Bains, rien de mieux qu'un petit bain dans une eau à moins de 10 degrés. Son défi a été filmé mercredi matin par sa sœur : quelques secondes dans l'eau et l'année 2020 commence bien !

Aix-les-Bains - France

C'est en toute discrétion et en toute simplicité que le frère et la sœur décident de réaliser ce défi : se mettre à l'eau, quelques secondes, pour bien commencer l'année, pour se faire du bien, pour être bien dans son corps et pour faire une jolie vidéo.

A 11h ce 1er janvier les voilà donc sur la plage du Rowing à l'entrée d'Aix-les-Bains, juste équipés d'une serviette et d'un maillot de bain. Adrian nagera. Lauréline filmera. Le frère, âgé d'une vingtaine d'année est allé très rapidement dans l'eau : en courant. Quelques brasses et c'est le retour sur la terre ferme. Il prend même une douche, sans se presser, avant de remettre ses vêtements

Je suis sportif. Ce bain, ça n'a rien à voir avec une bonne résolution, c'est juste pour le plaisir - Adrian

. Lauréline, la frangine explique qu'il a déjà fait ça du côté de la Grande Motte dans le sud lorsqu'ils habitaient là-bas.

" L'eau est froide ! gelée même ! " Copier

Ce petit exploit s'est fait en toute discrétion, aucun promeneur n'aura assisté à cette baignade insolite.