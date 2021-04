INSOLITE : le Center Parcs de la Vienne transformé en piste à record

C’est sur les pistes du Domaine Center Parcs Le Bois aux Daims, situé dans la Vienne, dans un cadre préservé et apaisant en plein cœur de la nature, que les athlètes internationaux ASICS se sont donnés rendez-vous le 24 avril prochain pour battre leurs records personnels sur 5 km ou 10 km, nous annonce le communiqué de presse.

Des horaires d’entraînement ont été planifiés par nationalité et par zone sur le domaine

Il est précisé que "pour être dans d’excellentes dispositions et réaliser ainsi leurs meilleures performances, les 37 athlètes internationaux bénéficieront chacun de leur propre hébergement avec terrasse et jardin privatifs. Ces cottages seront préparés en amont et mis en quarantaine 48 heures avant leur arrivée. Afin de garantir une bulle sanitaire optimale, tous les repas seront livrés directement dans leurs cottages. Pour éviter un maximum les interactions, des horaires d’entraînement ont été planifiés par nationalité et par zone sur le domaine, des accréditations d’accès seront également délivrées aux organisateurs par zone. Le centre de séminaire sera quant à lui aménagé en centre de dépistage."

Des revêtements goudronnés lisses et sans dénivelé pour le confort des 37 athlètes internationaux

Pour mémoire le Bois aux Daims c'est " 260 hectares en pleine forêt, des revêtements goudronnés lisses et sans dénivelé pour le confort des 37 athlètes internationaux, une véritable unité de lieu avec des hébergements spacieux et indépendants, tous équipés de terrasse et jardin privatifs pour un confort maximal, de grands espaces extérieurs pour privilégier les entraînements et une bulle sanitaire générale pour garantir la sécurité de l’ensemble des équipes sur place."

« L'objectif de notre événement Be(at) Your Personal Best est d'offrir les meilleures conditions à nos athlètes pour battre leur record personnel sur 5 ou 10 km, dans un calendrier sportif maigre. Les athlètes courront sur une boucle de 2,5km, sur un revêtement plat en asphalte, propice à la performance. La course est reconnue officiellement par World Athletics et la FFA, les records battus seront donc homologués par la suite. Le choix du Domaine Center Parcs Le Bois aux Daims s'est fait naturellement pour le terrain et le cadre proposé, en accord avec les valeurs de notre marque », Eddy Ferhi, Activation et Sport Marketing Specialist, ASICS France