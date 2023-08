INSOLITE - Le centre historique de Dijon choisi comme décor pour le tournage d'un film... Indien !

Durant les vacances, on rêve de partir au bout du monde et de découvrir d'autres paysages. Mais pour les étrangers de passage en Bourgogne, le vrai exotisme, c'est nous ! C'est sans doute ce que doit se dire une équipe de cinéma venue du Sud de l'Inde que l'on croise en ce moment dans les rues de Dijon

Une trentaine de personnes, acteurs, producteurs et techniciens achèvent le tournage d'un film dans les rues de la capitale des Ducs. La mise en scène dure deux jours (les mardi 7 et mercredi 8 août)

On peut les croiser du côté de la place de la Libération ou de la place du théâtre. Ce film raconte une histoire d'amour entre deux jeunes gens avec des scènes de danse, comme dans tout bon film populaire Indien.

Pourquoi avoir choisi Dijon pour un film Indien ?

Antonin Depardieu, le co-producteur français de ce film explique que "la production indienne qui a voulu terminer son tournage en France parce que c'est une destination romantique. Il fallait trouver aussi un endroit en plein mois d'août qui soit à la fois joli mais sans fréquentation touristique énorme. Dijon est une très belle ville universitaire, je l'ai donc proposé au producteur qui ne connaît pas très bien la France. Il est très curieux et quand il est venu, il a vraiment apprécié l'endroit. Aujourd'hui, il y a une chorégraphie et ce qui est étonnant avec eux, c'est que quand ils vont dans un endroit, ils s'adaptent et prennent un élément urbain, une trottinette et s'en servent comme support pour la chanson."

Antonin Depardieu, qui n'a pas de lien direct avec le célèbre acteur Gérard Depardieu, garantit que ce film baptisé "Adikeshava" sera vu par des millions de personnes dans le sud de l'Inde. Cela promet une sacrée publicité pour Dijon pour développer son tourisme en direction de l'Inde.