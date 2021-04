Insolite : le club de Malissard dans la Drôme ne veut pas de la Super Ligue de football !

L'Europe du football est en ébullition après l'annonce après l'annonce du projet de Super Ligue porté par 12 des plus grands clubs européens. Cette idée de nouvelle compétition, une coupe d'Europe réservée aux plus grands clubs et qui rapporterait beaucoup d'argent ne passe auprès des instances du football. Les clubs français, à commencer par le PSG, y sont opposés mais ce projet passe mal aussi dans le monde amateur et le club de Malissard dans la Drôme a voulu aussi, de manière ironique, faire part de son refus contre cette Super Ligue. Le club qui évolue en district Drôme-Ardèche a voulu exprimer sa solidarité avec l'ensemble des clubs français qui disent "non" à ce projet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix