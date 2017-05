Insolite : le couple Macron habite en Creuse

Joëlle Macron et son mari n'en ont pas terminé avec les blagues sur leur nom de famille. Ces Creusois habitent Parsac. Et ils n'ont vraiment rien à voir avec le nouveau président de la République.

Une bonne dose d'humour, beaucoup d'autodérision : c'est ce qui caractérise Joëlle Macron et son mari. Depuis la campagne électorale et l'élection d'Emmanuel Macron, les blagues sur leur nom se multiplient.

"Je suis publicitaire et je vais négocier avec des clients. Quand je donne le nom de l'entreprise, "Macron Publicité", évidemment ça interpelle", s'amuse Nicolas. "Ce matin un client s'est bien amusé en me disant que Macron était à peine passé qu'il devait lui signer un chèque".

Pas la même famille

Joëlle Macron l'assure, il n'y a aucun lien de parenté avec Emmanuel Macron. Mais nombreux sont ceux qui lui posent la question. "La dernière fois c'était chez le notaire, à Guéret. Il a été rassuré que je lui dise que je n'avais pas de lien avec lui. Je crois qu'il y a un froid entre les notaires et Emmanuel Macron", sourit-elle.

Ecoutez le portrait du couple Macron Copier

Le même nom mais pas les mêmes idées

Le couple creusois n'a pas voté Emmanuel Macron. Et pour cause : ils sont partisans du Front National. Joëlle Macron a même été candidate FN aux dernières régionales. "Comme quoi c'est pas le nom qui fait l'opinion politique", lance-t-elle. "On s'est retiré de la politique", ajoute Nicolas.

Le couple préfère donc en rire. "Vous pouvez même m'appeler président car je suis président d'une association, une association de bien être", conclut Nicolas.