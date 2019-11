INSOLITE le mobilier de l'hôtel Mercure d'Aix les bains est à donner !

Des travaux de rénovation sont programmés à l'hôtel Mercure du Domaine de Marlioz et l'établissement a décidé de donner une grande partie de son mobilier. 1000 objets seront ainsi à récupérer, en personne, le 1er décembre prochain.

Aix-les-Bains - France

En préparation de ses travaux de rénovation, l'hôtel Mercure du Domaine de Marlioz à Aix Les Bains propose une action de don de mobilier sur internet pour les particuliers et les associations. Concrètement, il faut aller sur internet, sur le site de l'hôtel et regarder les objets à vendre. Il y a de tout : chaises, bureaux, canapés, tables, luminaires... près de 1000 objets au total sont à donner et à récupérer le 1er décembre prochain. Il faudra venir, en personne, sur place.

C'est une famille aixoise qui a créé cet établissement en 1981. Cela fait de nombreuses années que l'on nous demande si le mobilier sera un jour à vendre - Philippe Tournassat, un des responsable de l'hôtel Mercure

Dans ce bar, style Art Déco ou Belle Epoque, la majorité des fauteuils, tables basses, luminaires sont à donner © Radio France - Anabelle Gallotti

Cette opération était à peine connue que de très nombreuses personnes ont déjà fait des demandes. Le personnel et les aixois sont particulièrement attachés à cet établissement selon les responsables de l’Hôtel. Des particuliers ou des associations ont aussi demandé des meubles par nécessite ou pour un projet préçis. Le groupe la Compagnie Française d'Hôtellerie à laquelle appartient l'hôtel Mercure a déjà réalisé 4 opérations de ce type dans des établissements qu'elle gère. Et à chaque fois c'est un succès. "Pour un hôtel comme cela, nous avons eu jusqu'à 1 200 mails" précise un responsable. Alors pour les dons c'est à la fois "premier arrivé, premier servi", mais c'est aussi selon le projet, social, par exemple d'une association qui fait la demande.

Cette opération de don qui est aussi une opération de communication pour le groupe Mercure attire beaucoup de personnes intéressées Copier

Des dizaines de chaises de l'hôtel font parties de cette opération de don © Radio France - Anabelle Gallotti

