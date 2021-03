Insolite : le pigeon du stade Bollaert était-il pour le FC Metz ou pour le RC Lens ?

Ce dimanche 14 mars, un volatile s'est invité sur la pelouse du stade Bollaert, à l'occasion de la rencontre opposant le RC Lens et le FC Metz. La présence de ce pigeon a notamment suscité quelques commentaires sur les réseaux sociaux.

Oh le beau pigeon !

Quand un pigeon s'invite, en plein match de Ligue 1 sur le pelouse du Stade Félix Bollaert. Ce dimanche 14 mars, un oiseau a suivi de près la rencontre opposant le RC Lens et le FC Metz (2-2). Il a été notamment repéré, en plein direct, par le commentateur de France Bleu Lorraine et plusieurs téléspectateurs, suscitant aussi quelques commentaires amusés sur les réseaux sociaux. Une photographe de l'Avenir Artois a même pu prendre quelques clichés !

Quand Thomas Jeangeorge, de France Bleu Lorraine, relate d'apparition d'un pigeon sur la pelouse de Bollaert. Copier

Ce pigeon a fait une première apparition sur la pelouse de l'enceinte nordiste, au moment du coup d'envoi de la seconde période. Il est ensuite revenu à plusieurs reprises sur l'aire de jeu.

Cet oiseau, qui n'avait visiblement pas froid aux yeux, attendait souvent le dernier moment, pour s'envoler, alors que les joueurs des deux équipes étaient tous proches.

Et revoilà le pigeon du stade Félix Bollaert Copier

Certains supporters du RC Lens ont même accusé ce volatile d'être pro-messin !

Un peu plus tard dans la rencontre, ce pigeon a voulu aussi faire connaissance avec le gardien du FC Metz, Marc-Aurèle Caillard.

Quand le pigeon de Bollaert tente une approche du but gardé par le Messin Marc Aurèle Caillard. Copier

Aux dernières nouvelles, ce pigeon, fan de ballon rond, a fini la rencontre, en vie ! Un supporter du RC Lens a conseillé à Canal Plus d'utiliser le volatile lors de la prochaine rencontre télévisée des Sang et Or.

De son côté, France Bleu Lorraine propose une autre alternative : organiser une rencontre entre les chats de St Symphorien et le pigeon de Bollaert.