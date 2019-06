INSOLITE : le plus grand vélo en bouteilles de champagne du monde s'installe dans la Marne pour le Tour de France

Trois mètres de hauteur et presque cinq mètres de long, ce sont les dimensions de l'oeuvre hors normes de Jean-Michel Martin construite avec 120 bouteilles de champagne et des tableaux excel. Une fois arrivés aux Mesneux, les cyclistes du Tour de France n'auront qu'à lever la tête pour l'admirer.

250 heures de travail et 120 bouteilles de champagne ont été nécessaires à la construction du plus grand vélo en bouteilles de champagne du monde.

Les Mesneux, France

A partir de ce samedi, le plus grand vélo du monde en bouteilles de champagne trône aux Mesneux (Marne). Cette oeuvre insolite de trois mètres de haut et presque cinq mètres de long prend ses quartiers pendant un mois, sa taille est plus de trois fois celle d'un vélo classique. Jean-Michel Martin a passé 250 heures à le mettre sur pied.

Au bord de la route du Tour de France

Cet énorme vélo est visible depuis la rue de Villedommange, quelques centaines de mètres après la commune des Mesneux. © Radio France - Diane Sprimont

Lorsque la municipalité des Mesneux a appris que le Tour de France passait dans sa commune, elle a contacté Jean-Michel Martin, sculpteur dans la commune pour faire honneur au passage des cyclistes. On est dans une région où on ne peut pas se passer du champagne, c'est nécessaire, il fallait lui faire honneur", explique Jean-Michel Martin.

Un ancien professeur de STAPS

Jean-Michel Martin a 76 ans. Cet habitant de la commune de Les Mesneux sculpte depuis des années, "cette oeuvre est la plus grande que j'ai faite [...] J'aurais pu faire un vélo encore plus grand mais ça ne passait pas dans mon garage."

Aujourd'hui à la retraite, il était maître de conférence à l'Université de Reims et auteur d'une thèse, Stress et adaptations psychologiques des basketteurs. Dans une autre vie, il aurait aimé être architecte. Quel avenir réserve-t-il à son plus beau vélo après le Tour ? "On verra, on verra. Il doit être visible."

Jean-Michel Martin, 76 ans, est aujourd'hui à la retraite, il était maître de conférence en STAPS à l'Univeristé de Reims. © Radio France - Diane Sprimont

Le Tour de France passe par Épernay et Reims le 8 et 9 juillet prochain pour les étapes 3 et 4. Retrouvez les cartes du parcours officiel et les horaires de la course pour la 3e étape (Binche-Epernay) et la 4e étape (Reims-Nancy).