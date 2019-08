INSOLITE : le premier ministre canadien Justin Trudeau filmé en plein footing sur la côte basque

Biarritz, France

Le premier ministre Justin Trudeau participe au G7 à Biarritz le samedi 24 août. Il dînera ce soir en compagnie des six autres chefs d'état et sera accueilli par Emmanuel Macron. Mais le canadien est déjà arrivé sur la côte basque, il en a profité ce matin pour aller s'entretenir et faire un footing le long de la côte des Basques. Il a été filmé par une journaliste australienne samedi matin.