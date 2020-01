INSOLITE - Le record de la plus longue galette des rois battu à Cusset (Allier)

Cusset, France

L'enjeu était de taille : battre le record de la plus longue galette des rois au monde. Le dernier record était de 30,59 mètres. Ce matin, l'huissier a annoncé la bonne nouvelle. La galette réalisée cette nuit mesure 32,90 mètres.

Les boulangeries et pâtisseries cussétoises et la Cuisine Centrale de la Ville ont relevé le défi en confectionnant cette galette géante rectangulaire, 100% pur beurre. Certains se sont levés une heure plus tôt, assurant leur production de croissants ou encore pains au chocolat, en plus de cette galette. De plus, le défi était totalement bénévole.

2 989 euros récoltés

Résultat : près de 2 989 parts de galette ont été vendues ce samedi matin place Victor Hugo à Cusset. Une vente pour la bonne cause. Chaque part valait 1 euro, qui était ensuite reversé à deux associations caritatives cussétoises, le Don du Sang Bénévole de Cusset, et l'association Artur, association française du syndrome d’Angelman.

Les deux associations repartent avec un chèque - Ville de Cusset

Les galettes se sont vendues comme des petits pains - Ville de Cusset

France Bleu Pays d'Auvergne vous a fait vivre cet événement, avec Christophe Barbot et Laurent Boucry entre 11 heures et 12 heures 30 ce samedi.