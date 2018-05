Valenciennes, France

Jean-Pierre est tombé sous le charme de Superman à 8 ans après avoir vu le film au cinéma, il habite alors Paris, pas loin de la tour Montparnasse, et en la regardant il s'imagine en train de survoler New York avec sa cape pour sauver le monde. En plus, comme lui Clark Kent est un orphelin, de quoi s'identifier encore un peu plus au héros.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Le gamin collectionne alors les figurines, les BD, affiches et crée même des tee-shirt avec le fameux S de Superman, jusqu'au jour, où des passants le surprennent à courir avec son tee-shirt, et le diffusent sur internet. La vidéo cartonne, et l'ancien technicien d'ascenseur et ancien militaire avec sa tête tout droit sortie des comics américains décide alors d'endosser la tenue complète de son héros, il la commande sur un site américain pour être sûr d'avoir la bonne.

Superman devant l'hôtel de ville © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Depuis, on peut le croiser régulièrement dans les rues de la ville en train de courir, tenter de pousser des trams ou même de voler Place d'armes, lors du festival du film de Valenciennes.

Je me mets vraiment dans la peau de mon personnage, je mets la musique de Superman et puis je suis dans mon monde, ça fait du bien,ça décompresse vu tout ce qu'on entend, et tout ce qu'on voit...et puis ça fait rêver les enfants !

Une vraie star dans la ville, sur son passage, des sourires, des klaxons, des gens qui veulent faire des selfies

en pleine séance de selfie © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Mais Superman n'hésite pas à changer de personnages parfois, même s'il a vite abandonné celui de capt'ain america, car il est blond et lui brun, l'hiver il se transforme en Batman, car le costume est beaucoup plus chaud que celui de Superman, et depuis quelques temps, il a même imaginé son héros Protector Sentinelle, il a récupéré des éléments de Capt'ain America, et il a ajouté une go pro, une caméra pour surveiller la ville.

Le superman ch'ti expose ses figurines et BD jusqu'à samedi à l'hôtel de ville c'est de 14h à 18h, et bien évidemment il sera en tenue.