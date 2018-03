Méribel-Mottaret, Les Allues, France

Présentation du Tandem : un fauteuil monté sur des skis et des ressorts !

C’est la dernière semaine des vacances scolaires, en station c'est toujours l'affluence ! Direction Méribel, au cœur du Domaine des 3 Vallées, présenté comme le plus grand domaine skiable d’Europe. C’est à là que Grégory Brzostek et l’association Sensations 3 Vallées ont posé leur tandem. Il s’agit d’une école de ski indépendante, avec une petite dizaine de moniteur. La moitié sont spécialisés dans le Tandem ski. Cet appareil est une sorte de fauteuil incliné, équipé de ressort, monté sur des skis. La personne handicapée s’assied dedans, le moniteur pilote depuis l’arrière en position debout. Des freins sont situés au niveau des pieds. Sur cet engin, avec un bon pilote on peut atteindre les 100 kilomètres heures.

Présentation du moniteur : "le garçon le plus gentil de l'univers"*

* Ce sont ses clients qui l'affirment !

Grégory a choisi d’exercer comme travailleur indépendant, il est affilié à l'ESI, l’École de Ski Internationale et à cette association locale : Sensations 3 Vallées. Ce qu’il aime par-dessous tout, c’est l’échange et le partage de sensations avec les personnes handicapées qui s’installent dans son tandem. Que ces personnes soient handicapées mentales ou handicapées physiques, Grégory leur fait vivre des moments intenses. Il a commencé à piloter le tandem pour amener son frère Jérémy, handicapé et amateur de sensation forte. Rapidement les gens le repèrent sur les pistes et prennent contact avec lui. L'an dernier Grégory a fait un mois et demi de tandem avec une cliente invalide. Il devient un spécialiste du ski tandem, il en a aujourd’hui une très grande maîtrise. Et tout schuss sur les pistes, ça se remarque immédiatement !

"Être pilote de ski tandem, ça permet de ne pas vivre ou subir la concurrence des moniteurs entre eux. Dans ce domaine là, il y a une belle une solidarité entre moniteur. Moi quand je fais du ski tandem je me sens plus utile que quand j’apprends à des clients russes à faire du chasse neige !"

Présentation de Jean Pierre : un client heureux de glisser et de retrouver des sensations

Jean Pierre et toute sa famille sur les skis ! © Radio France - Anabelle Gallotti

Jean Pierre a 78 ans, il est tétraplégique depuis un accident de voiture survenu il y a 15 ans. Tous les ans, grâce aux moniteurs de ski tandem, il vient skier avec tous ces petits enfants. Cela fait maintenant quatre an qu'il fait équipe avec Grégory.

"C’est un bonheur de voir évoluer mes petites enfants sur les pistes, de les voir progresser. Avec Grégory on va partout, sur toutes les pistes ou même dans des secteurs hors-pistes. Avec ce pilote j’ai vraiment l’impression de skier, de faire des virages, de décider moi-même de mes trajectoires. Je suis totalement en confiance, même quand nous allons très vite. C’est merveilleux, je n’aurais jamais penser faire cela un jour et partager cela avec ma famille." Jean Pierre, client fan de son moniteur !

"Avec Grégory mon grand père peut tout faire, cet hiver ils même tender la flèche ! sur la ligne d'arrivée tout le monde a applaudi, c'était l’effervescence ! les gens des remontées mécaniques sont aussi particulièrement bienveillants, toujours attentifs. Même dans la queue les autres skieurs ne ralent jamais quand on passe devant avec le Tandem". Mélodie, la petite fille de Jean Pierre

La Grande Classe ! © Radio France - Anabelle Gallotti