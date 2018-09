Il s'appelle Nicolas Curci, il a bientôt 41 ans et samedi 22 septembre à 10h il s'élancera de Gourdon pour faire le tour du Lot en courant.

Hasard du calendrier, une semaine pile après la sortie d'Emmanuel Macron qui proposait à un horticulteur de "traverser la rue pour trouver un boulot" de serveur, ce Lotois au chômage va relier en 6 jours les principales villes de son département pour déposer des candidatures dans les entreprises susceptibles de l'embaucher.

"Moi j'ai déjà traversé la rue il y a quelques mois de cela et je n'ai pas trouvé de travail. Donc c'est parce que je n'ai pas été satisfait des réseaux traditionnels que j'ai décidé de mettre en place cette action originale. Je suis un expatrié de l'Oise, habitué à faire une heure ou une heure et demi de trajet le matin et le soir pour aller travailler. Et puis en courant et en distribuant en tenue je démontre les valeurs sportives qui peuvent servir dans le milieu professionnel. Il ne doit pas y avoir beaucoup de candidats qui viennent en short et en basket déposer leur curriculum vitae, leur lettre de motivation aux DRH ou aux hôtesses d'accueil !" - Nicolas Curci.