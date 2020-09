Insolite : Le "V" de vignoble du Jurançon a été volé... et déjà remplacé

Ce vendredi matin, les vendangeurs qui débutaient leur journée ont tout de suite vu que quelque chose clochait au dessus de la boutique de la cave coopérative au rond point de Gan : la lettre "V" avait disparue ! Selon la cave qui dispose de caméras de vidéo surveillance, ce sont deux individus vêtus de shorts qui sont venus un peu avant une heure du matin pour dérober la lettre. Ils auraient levé les bras en portant la lettre au-dessus de leur tête.

La lettre manquante très vite remplacée

La cave dans un message sur Facebook indique que ces deux personnes peuvent toujours se racheter en ramenant leur butin. Elle n'a pas porté plainte pour l'instant.

Les gens trinquent à l'intelligence, ils savent que "ignoble du Jurançon", ça ne veut rien dire — François Rulhmann directeur de la cave de Jurançon

François Ruhlmann, le directeur de la cave coopérative explique avoir d'autres choses plus importantes à faire en ce moment. "On pourrait allez plus loin, mais nous avons mieux à faire. On se concentre sur les vendanges". Le "V" a très vite été remplacé.