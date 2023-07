Deux moineaux sont entrés dans nos locaux sans rien demander à personne et gazouillent désormais à cœur-joie au-dessus de nos têtes

C'est notre belle histoire du vendredi matin. Votre radio France Bleu Belfort-Montbéliard a accueilli deux nouveaux membres. Ils mesurent une dizaine de centimètres et pèsent quelques grammes. Deux moineaux sont entrés dans nos locaux sans rien demander à personne et gazouillent désormais à cœur-joie au-dessus de nos têtes. Autant dire que ce fait très divers a bien occupé notre équipe pendant la matinée.

Deux recrues de haute volée

Vanessa Pacheco, notre chargée d'accueil, entend le chant du premier moineau vers 8h. "Ils sont deux maintenant, ils sont bien installés et ne bougent pas", constate-t-elle. "La cohabitation se passe bien. Ils font quelques petites crottes, par-ci par-là, on essaie de les éviter, mais sinon ça se passe bien".

Très vite, tout le monde se met à regarder le plafond, pour guetter les mouvements de nos nouveaux collègues. "C'est, je pense, l'actu la plus chaude de la journée", commente notre journaliste Hervé Blanchard. "Ces deux petits zoziaux (sic) qui viennent nous faire un petit coucou c'est quand même assez sympathique. Mais à un moment où à un autre, il va falloir qu'ils partent quand même".

Comment les faire sortir ?

Chacun a son idée pour les faire sortir. Brian Mayeur, animateur, émiette un croissant près de la porte d'entrée. "L'idée c'est qu'ils viennent manger ce magnifique croissant que j'aurais bien mangé, et qu'ensuite ils retrouvent la liberté dehors et qu'ils ne passent pas la journée à la radio", explique-t-il.

Pour savoir quoi faire, on fait appel à un expert, Bernard Marchiset, président de la Ligue de protection des oiseaux en Franche-Comté. "Il ne faut pas paniquer", précise-t-il. "Il faut laisser les choses se faire. Ouvrir les fenêtres et normalement, l'oiseau retrouve le chemin de la liberté sans problème". En attendant que nos deux compères décident de nous quitter, nous les avons baptisés : Bernard et Nathalie (Loiseau).