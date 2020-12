INSOLITE - Les Barjoe font du ski à Nîmes !

Le Barjoe a certainement les patrons les plus créatifs de l'Ecusson ! A Nîmes, on aime aussi skier, et partir à la neige pendant les vacances, mais si ce n'est plus possible, coronavirus oblige.. sauf qu'il y a peut-être des solutions ! Encore faudrait-il un peu de neige sur les "sommets" des jardins de la Fontaine, au pied de la Tour Magne. Toujours est-il que voilà nos joyeux lurons parodiant l'incontournable film "Les Bronzés font du ski". Saluons une formidable technique du planter de bâton, mais un manque criant de neige sur les pentes nîmoises malheureusement !