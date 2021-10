Insolite : les CFL ne payent pas leurs factures, EDF coupe le courant dans ses gares françaises

Les gares de Volmerange-les-Mines et Audun-le-Tiche, en France mais gérées par les Chemins de fer luxembourgeois, ont été privées plusieurs jours d'électricité. EDF a coupé le courant parce que les CFL ne payaient pas les factures.

C'est une histoire à peine croyable, relayée par le Wort, nos confrères du journal luxembourgeois : les gares de Volmerange-les-Mines et Audun-le-Tiche ont été privées d'électricité pendant plus d'une semaine. Bien qu'en France, elles ont la particularité d'être gérées par les Chemins de fer luxembourgeois.

Mauvaise adresse de facturation

Cette coupure n'est pas la conséquence d'une panne, mais d'un imbroglio entre la compagnie et EDF, et c'est le ministre des mobilités du Luxembourg François Bausch qui s'en est expliqué lui même, en réponse à l'interpellation d'un député luxembourgeois. Et la justification est pour le moins croquignolesque...

Le contrat d'électricité entre les CFL et EDF a été modifié au 1er janvier dernier. Depuis, les factures étaient envoyées à une mauvaise adresse et elles n'étaient donc pas réglées. Après plusieurs mois sans réponse, EDF a coupé le courant à son mauvais payeur !

"Ne quittez pas, un opérateur va vous répondre..."

Plus ubuesque encore, les CFL ne parvenaient pas à appeler le service client d'EDF, injoignable depuis un téléphone étranger. Il a donc fallu qu'un employé français des CFL prenne son téléphone personnel pour contacter le fournisseur d'énergie. Selon François Bausch, l'incident a été réparé en deux jours et aucun usager ne s'est plaint de la panne. D'ailleurs, les maires des communes concernées, contactés par France Bleu Lorraine, n'ont pas eu vent de la coupure. Voila en tout cas un épisode qui figurera en bonne place dans la longue liste des déboires que subissent régulièrement les usagers frontaliers des trains...