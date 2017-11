INSOLITE: les élèves de CM1 de l'école Les Huches de Quétigny font le tour du monde en cartes postales

C'est leur enseignante, Marion Barcq, qui est à l'origine de ce projet. Elle a posté un message sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à travers le monde à envoyer des cartes postales à ses élèves dans le cadre d'un cours de géo. Plus de 2 300 courriers sont déjà parvenus à l'école!

Chaque jour les 25 élèves de CM1 de l'école Les Huches François-Mitterrand de Quétigny scrutent avec impatience l'arrivée du facteur... Depuis fin septembre ils reçoivent des cartes postales du monde entier. C'est leur maîtresse, Marion Barcq, qui est à l'origine de cette improbable correspondance! Comme d'autres collègues enseignants l'ont fait avant elle à travers la France... Elle a posté sur son compte Facebook un message dans lequel elle explique sa démarche. "Dans le cadre d'un cours de géo intitulé le tour du monde en cartes postales j'encourage tout ceux qui lisent ce post à envoyer des cartes postales" dit-elle en substance. Le succès est immédiat. Et depuis ce sont une cinquantaine de cartes postales qui affluent chaque jour de toute la France et même du monde entier.

La maîtresse et ses élèves ont même reçu un petit colis qui les a marqué. Marion Barq. "On a une dame très généreuse qui tissait des stylos au Pérou et qui nous a donc envoyé des stylos du Matchu Pitchu, c'est le moment où j'ai vu le plus d'étoiles dans les yeux de mes élèves! C'était vraiment très chouette!" confie l'enseignante de 28 ans. Au delà de cet envoi, l'important ce sont bien sûr les cartes postales et les petits mots qui y sont inscrits. "On a souvent des petits mots très très touchants du style "coucou les p'tits loups, je pense à vous, plein d'amitié" ce sont des témoignages d'amitié, très très gentils, les gens sont très positifs, c'est étonnant".

Sofia, 9 ans, l'une des petites élèves elle non plus n'en revient toujours pas. "En fait on voulait apprendre la géographie en s'amusant et en fait ça a très bien marché, on a déjà reçu 2 300 cartes et nous sommes très étonnés, nous ne pensions pas que ce pari allait évoluer comme cela".

Les cartes qui parviennent à l'école sont triées par pays et par continents. Certaines sont affichées aux murs, au plafond et même aux portes de la classe. A l'aide de puzzles représentant la France et le monde. Les élèves reconstituent l'ensemble des départements et des pays qui leurs sont parvenus par l'intermédiaire des cartes postales. Si la France métropolitaine est entièrement reconstituée. Manquent encore quelques territoires des Dom-Tom comme Wallis-et-Futuna. Au niveau mondial restent encore quelques cartes postales d'Europe de l'Est à recevoir. L'Amérique du Sud elle est quasi complète.

Plus de 2 300 cartes postales sont donc déjà parvenues aux petits élèves. Le pari s'achevant début juillet, à la fin de l'année scolaire, ils devraient battre largement le "record" établi par une école en Bretagne qui avait recueilli 4 000 cartes!

Vous partez prochainement en vacances? N'oubliez pas les enfants de Quétigny... Leur adresse: Ecole élémentaire Les Huches François-Mitterrand, classe de CM1, 1 rue de l'Espace, 21 00 Quetigny

