INSOLITE - Les gendarmes de la Loire se lancent un défi dansant sur internet

Drôle de défi que viennent de se lancer les gendarmes de la Loire ! Sur leur compte twitter, ce 25 décembre, ils postent la vidéo de policiers américains en train de danser et promettent une chorégraphie sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard... à condition que les internautes jouent le jeu.

Saint-Étienne, France

Ils ne sont présents que depuis un mois sur Twitter mais les gendarmes de la Loire ont déjà le sens du buzz ! La preuve : en ce jour de Noël, ils publient sur leur compte une vidéo montrant des policiers américains en train d'effectuer une chorégraphie dans un centre commercial, vraisemblablement dans un centre commercial. Mais ce n'est pas tout : ils lancent un défi aux internautes pour partager cette vidéo. "A 1000 retweets, promet le site, on vous fait la même au milieu du stade Geoffroy-Guichard !"

À 1000 RT on vous fait la même au milieu du stade Geoffroy-Guichard 😊#Chiche#AllezLesVerts#JoyeuxNoëlpic.twitter.com/1gsGg6qYcw — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) December 25, 2018

Et on dirait bien que les internautes ont hâte de voir danser les gendarmes sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne parce qu'en l'espace d'une heure, le message de la gendarmerie de la Loire a été retweeté plus de 200 fois !