INSOLITE - Les gendarmes du Var sauvent une chouette sur l'autoroute A8

C'est une intervention peu courante pour les gendarmes du Var et qui sort de l'ordinaire en cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 : le sauvetage d'une chouette ! Le rapace, malheureusement blessé, se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A8. C'est ainsi que les militaires du peloton motorisé du Cannet-des-Maures (Var) ont décidé de prendre la chouette en charge et de l'apporter le plus vite possible chez un vétérinaire.

La chouette a donc fait le voyage sur la moto, elle a été amenée "à tire d'aile", précise la gendarmerie du Var sur son compte Twitter. Elle est désormais entre les mains du service vétérinaire du Luc.