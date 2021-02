Insolite : les gendarmes vosgiens chambrent les Alsaciens

Pas question d'oublier de rire même si les restrictions sont nombreuses en ce moment. Les gendarmes des Vosges utilisent l'humour pour faire passer les règles anti covid sur leur page Facebook, et en profitent pour chambrer les Alsaciens.

Les piques sont récurrentes entre les Alsaciens et les Vosgiens, c'est presque une tradition. En ce début d'année, même les gendarmes vosgiens s'y mettent sur leur page Facebook. Ils publient une photo de sommet enneigé en forêt, montrant une bande de neige entre deux secteurs boisés, au milieu de cette bande de neige, un sapin et ce commentaire : "des avancées dans le conflit qui oppose les Vosges et le Haut-Rhin : les Alsaciens viennent d'envoyer un émissaire pour négocier."

Des centaines de partages et de nombreuses vannes !

Les likes, les partages et les commentaires sont nombreux, plusieurs centaines depuis la publication le 7 février. Les internautes vosgiens et alsaciens continuent à se chambrer dans une ambiance plutôt bon enfant. Avec de nombreux commentaires venant des Alsaciens. Véro écrit : "Bande d'affreux ! Je suis alsacienne. Ce qui est certain c'est que Nous sommes courageux. 1 contre tous." La réponse de Stevens est cinglante : "Parle t'il au moins un minimum le français parce qu'avec eux faut s'attendre à tout." A quoi Jean-Paul ajoute : "Hum, je m'en méfierais, il a l'air de pratiquer la langue de bois."

Les gendarmes des Vosges utilisent régulièrement l'humour pour faire de la prévention. En été 2019, ils avaient notamment écrit un poème dédié aux usagers de la route signé Jean d'Arme. Ils ont aussi publié une vidéo où un chien empêche son maître de boire de l'alcool avant de prendre la route. Plus récemment, ils utilisent une vidéo de chat pour appeler au respect du cessez-le-feu.