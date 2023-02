INSOLITE - Les joueurs de rugby de Montauban rentrent au bercail grâce à leurs adversaires

Voici une nouvelle preuve que le rugby est un sport de gentlemen. Le week-end dernier, après une défaite face à Vannes (40-37) lors de la 20e journée de proD2, les joueurs de Montauban (Tarn-et-Garonne) ont vu leur vol retour annulé le samedi 11 février à cause du brouillard. Faute d'alternatives via les transports en commun, c'est le club breton victorieux qui a prêté son bus à l'USM.

Le club demande de l'aide à Blablacar

La mésaventure a été racontée avec humour par le club en temps réel sur son compte Twitter. Les messages sont hilarants et ont beaucoup fait réagir. Le club a d'abord posté une photo de l'avion dans les airs changeant de direction en s'adressant à la compagnie Easyjet : "C’est pas le bon sens ça! Ah moins que Nantes soit finalement en Bretagne?".

Le site de covoiturage Blablacar est ensuite interpellé par l'USM : "Blablacar possible de venir chercher 40 personnes de fort gabarit pour un Rennes-Montauban? Promis on sera sage."

Les Bretons volent au secours des Montalbanais

Les joueurs ont pris leur mal en patience et regardé le match du XV de France au Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande à l'aéroport. C'est finalement l'adversaire de la veille, le Rugby Club vannetais, qui a prêté son bus aux Montalbanais qui sont rentrés au bercail à minuit passé. "Sympa les bretons comme à notre habitude", commente un internaute amusé.

Le Toulousain Jean-Pierre Rives disait : "Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains", il ne s'était pas trompé. Merci les Bretons, et vive le rugby.